В матче 1/4 финала Кубка Италии миланский «Интер» будет принимать «Торино». Встреча состоится 4 февраля на «Джузеппе Меацца». Начало игры в 23:00 мск.
В прошлом раунде Кубка Италии «Интер» встречался с «Венецией», которую разгромил со счетом 5:1. Сегодня ему попался соперник, который в прошлом раунде выбил из турнира «Рому». Туринцы выиграли со счетом 3:2.
На протяжении семи игр «нердазурри» исправно побеждают «быков». Последним результатом в серии стала крупна победа со счетом 5:0. Смогут ли гости доставить «Интеру» проблем в предстоящей встрече?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.83.
- Котировки букмекеров: 1.34 на победу «Интера», 5.80 на ничью, 9.00 на победу «Торино», 1.19 и 4.77 на проход команд в полуфинал.
- Прогноз ИИ: победа «Интера» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Интер» — «Торино» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.