В матче 1/4 финала Кубка Италии миланский «Интер» будет принимать «Торино». Встреча состоится 4 февраля на «Джузеппе Меацца». Начало игры в 23:00 мск.

В прошлом раунде Кубка Италии «Интер» встречался с «Венецией», которую разгромил со счетом 5:1. Сегодня ему попался соперник, который в прошлом раунде выбил из турнира «Рому». Туринцы выиграли со счетом 3:2.

На протяжении семи игр «нердазурри» исправно побеждают «быков». Последним результатом в серии стала крупна победа со счетом 5:0. Смогут ли гости доставить «Интеру» проблем в предстоящей встрече?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.83.

Котировки букмекеров: 1.34 на победу «Интера», 5.80 на ничью, 9.00 на победу «Торино», 1.19 и 4.77 на проход команд в полуфинал.

Прогноз ИИ: победа «Интера» со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интер» — «Торино» смотрите на LiveCup.Run.

