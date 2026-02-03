Несмотря на статус товарищеского турнира, матч ЦСКА и «Краснодара» имеет ярко выраженный соревновательный подтекст. Команды ведут прямую борьбу и в РПЛ, и в Кубке России, а их очные встречи в текущем сезоне неизменно проходят в напряжённом ключе. ЦСКА использует игру как возможность ускорить интеграцию новых игроков и наиграть оптимальные связки, тогда как «Краснодар» традиционно подходит к Зимнему кубку с составом, максимально близким к основному. Сочетание нестабильной обороны москвичей и высокой эффективности южан в контрольных матчах делает встречу потенциально результативной, но общий темп может быть сдержан из-за стадии подготовки

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

02' С левого фланга навешивал в штрафную Кисляк, Гонду до мяча не дотянулся, но немного смутил Агкацева, которому пришлось в падении отбивать мяч.

01' Матч начался. С центра разыграли армейцы!

До матча

19:14 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

19:13 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:00 Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия); Ассистент: Андрей Образко (Ставрополь, Россия); Ассистент: Денис Петров (Астрахань, Россия); Резервный: Никита Новиков (Петрозаводск, Россия).

18:50 Матч пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ), вместимостью 12000 зрителей.

Стартовые составы команд:

Стартовый состав ЦСКА https://t.me/pfccskamoscow

ЦСКА: Владислав Тороп, Милан Гаич, Жоао Виктор, Мойзес, Данил Круговой, Кирилл Данилов, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов, Лусиано Гонду.

Стартовый состав «Краснодара» @fckrasnodar

Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Жубал, Лукас Оласа, Джованни Гонсалес, Эдуард Сперцян, Александр Черников, Дуглас Аугусто, Виктор Са, Жоау Батчи, Казбек Мукаилов.

ЦСКА

ЦСКА подходит к старту WINLINE Зимнего кубка РПЛ в статусе одной из самых изменившихся команд межсезонья. Под руководством Фабио Челестини «армейцы» завершили первую часть чемпионата на четвёртом месте, отставая от лидирующего «Краснодара» всего на четыре очка, а в Кубке России добрались до полуфинала Пути РПЛ. Однако зимняя пауза стала для москвичей периодом масштабной перестройки. Главный трансфер — обмен с «Зенитом», в результате которого клуб усилил атаку Лусиано Гонду, но потерял ключевого центрального защитника Игоря Дивеева. Дополнительным усилением стал Дмитрий Баринов — один из самых стабильных опорников лиги. На сборах в ОАЭ ЦСКА провёл два контрольных матча, оба — с ярким, но тревожным подтекстом. Победа над «Акроном» (3:1) и поражение от самаркандского «Динамо» (3:4) показали атакующий потенциал команды, но одновременно обнажили серьёзные проблемы в обороне.

Краснодар

«Краснодар» входит в турнир в диаметрально противоположном состоянии — без трансферной суеты и с максимальной стабильностью. Команда Мурада Мусаева уходит на третий сезон подряд на зимнюю паузу лидером РПЛ, имея лишь два поражения в чемпионате и минимальное преимущество над ближайшими преследователями. Южане сохранили чемпионский костяк, ограничившись выкупом Валентина Пальцева и точечными перемещениями молодых игроков по арендам. Подготовка к Зимнему кубку была сдержанной: всего один контрольный матч против «Елимая» (2:1), в котором Мусаев задействовал практически всех футболистов. Несмотря на минимальный объём игровой практики, «быки» сохранили ключевой тренд последних месяцев — умение побеждать даже без доминирования по владению. Из минусов — кадровые нюансы. Джон Кордоба, один из главных бомбардиров команды, продолжает восстановление и матч с ЦСКА, по всей видимости, пропустит.

Личные встречи

История противостояния остаётся одной из самых равных в РПЛ. За 41 очный матч ЦСКА одержал 15 побед, «Краснодар» — 14, ещё 12 встреч завершились вничью. В текущем сезоне соперники уже трижды пересекались: в матче за Суперкубок ЦСКА победил 1:0, в первом круге РПЛ команды сыграли вничью 1:1, а в декабре «Краснодар» взял реванш дома — 3:2. В прошлом розыгрыше Зимнего кубка южане также обыграли «армейцев» со счётом 2:1, что добавляет психологический оттенок предстоящей встрече.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.50.