Норвежский полузащитник Оскар Бобб перешел из «Манчестер Сити» в «Фулхэм». Об этом информирует официальный сайт «дачников».

Оскар Бобб globallookpress.com

«Клуб с радостью сообщает о подписании Оскара Бобба из „Манчестер Сити» за неуточнённую сумму. Чемпион Премьер-лиги согласился на контракт, действующий до лета 2031 года. Оскар будет выступать под номером 14«, — говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне Премьер-лиги 22-летний Оскар Бобб принял участие в девяти матчах, отметившись одной результативной передачей. Также он провёл три игры в Лиге чемпионов.