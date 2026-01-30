Победа над «Фейеноордом» вывела «Реал Бетис» напрямую в 1/8 финала Лиги Европы, но далась куда нервнее, чем могло показаться. Антони оформил гол и ассист, «Бетис» уверенно контролировал матч большую часть времени — и всё равно закончил его в режиме тревожного ожидания финального свистка.

Результат матча Бетис Севилья 2:1 Фейеноорд Роттердам 1:0 Антони 17' 2:0 Абде Эззальзули 32' 2:1 Каспер Тенгстедт 77' Бетис: Пау Лопес, Диего Льоренте, Натан, Диего Гомес, Нельсон Деосса ( Серхи Альтмира 74' ), Марк Рока, Пабло Форнальс, Анхель Ортис, Антони, Абде Эззальзули, Эсекьель Авила ( Айтор Руйбаль 83' ) Фейеноорд: Тимон Велленройтер, Джордан Бос ( Хван Ин Бём 61' ), Джордан Лотомба, Лучано Валенте ( Ян Плаг 61' ), Уссама Таргаллин, Каспер Тенгстедт, Гонсалу Боржеш, Кайл Ларин ( Shaqueel van Persie 73' ), Анис Хадж-Мусса, Аймен Слити ( Барт Ниувкоп 61' ), Thijs Kraaijeveld ( Якуб Модер 69' ) Жёлтые карточки: Марк Рока 90+2', Диего Гомес 90+4', Диего Льоренте 90+6' — Анис Хадж-Мусса 10', Уссама Таргаллин 47', Гонсалу Боржеш 90+7'

Статистика матча 5 Удары в створ 6 7 Удары мимо 4 62 Владение мячом 38 2 Угловые удары 4 3 Офсайды 4 9 Фолы 8

«Бетис» начал матч смело и часто рисковал, было заметно, что команда Пеллегрини не хочет играть дополнительные матчи в феврале. «Фейеноорд» тоже не прятался, голландцам нужна была только победа и совпадение чужих результатов, поэтому осторожность выглядела роскошью, которой у них не было. Чими опасно бил головой удар головой, у гостей почти сразу же был момент Ларина, который не забил из убойной позиции после прострела Боржеша — Пау Лопес успел выскочить и закрыть удар в упор.

Мануэль Пеллегрини globallookpress.com

У «Бетиса» в такие минуты часто появляется соблазн превратить матч в фестиваль, и здесь это чувство будто витало в воздухе. Мануэль Пеллегрини, судя по реакции, хотел больше пауз и контроля, но стадион требовал скорости и хаоса. В итоге команду повёл за собой Антони, бразилец постоянно искал свою любимую зону справа, где можно поставить корпус и развернуть атаку внутрь.

Именно Антони и начал первую голевую атаку «Бетиса» — запустил Форнальса, тот нарисовал Абде момент под 1:0, но ВАР напомнил, что в самом начале эпизода бразилец нарушил правила. В любой другой игре это могло подрезать импульс севильцев, но тут получилось наоборот. Антони будто разозлился на собственную неаккуратность и через несколько минут открыл счёт. Вертикаль на Чими, борьба на подступах к штрафной, судья даёт преимущество, Антони видит, что Велленройтер стоит неидеально, и идеально закручивает мяч в верхний угол.

Антони globallookpress.com

«Фейеноорд» сопротивляется, но упирается в Пау Лопеса и Ларина

«Фейеноорд» после пропущенного не развалился, что вообще-то заслуживает уважения на фоне их кадровых проблем. В обороне ван Перси пришлось импровизировать, из-за травм не было обоих основных центральных защитников, в старт поставили 18-летнего Тейса Крайевелда. Для клуба это особая история, самый молодой дебютант в старте еврокубка со времён Маласии в 2017 году. Но проблема была не только в возрасте и опыте, а в том, что перестроенная линия защиты плохо переносит матч на встречных курсах, особенно когда соперник ловит кураж. И всё равно «Фейеноорд» находил шансы, просто их съедала одна и та же деталь — Ларин не мог найти нужное решение.

Боржеш регулярно вскрывал левый фланг, раз за разом доставляя форварду идеальные мячи. Самый показательный эпизод — ещё один удар в упор, снова спасает Пау Лопес, который ыграл ключевую роль в том, что при 1:0 «Бетис» не пропустил в ответ. Ларин за матч успел проиграть вратарю несколько дуэлей и ещё столько же — самому себе. В какой-то момент это превратилось в абсурд, голландцы делали почти всё правильно до последнего касания, а дальше всё обрывалось.

А «Бетис» тем временем «достраивал» преимущество. Бразилец снова прошёл по правому флангу, убрал под удобную, поднял голову и подал в зону, где Абде успевал первым. На этот раз марокканец подрезал мяч головой, аккуратно направив его в дальний угол. 2:0 выглядели как приговор, тем более что «Фейеноорду» нужно было не просто отыгрываться, а ждать везения от результатов конкурентов.

Эз Абде globallookpress.com

Контроль, дрожь и финал на удержание результата

После перерыва «Бетис» попробовал сделать то, что Пеллегрини хотел видеть ещё раньше: меньше безумия, больше структуры. Форнальс старался притормаживать темп, Деосса играл более уравновешенно. Хозяева контролировали территорию и мяч, чтобы Антони и Абде могли выбирать моменты для ускорения, а бежать один постоянный спринт. Только вот у этого «Бетиса» в последние недели есть привычка — даже когда всё под контролем, в обороне появляется дрожь. И «Фейеноорд» был ровно тем соперником, который готов вцепиться в любую.

Гости продолжали искать путь через Боржеша и Хаджа Муссу, самого резкого в составе «Фейеноорда». Были просьбы о пенальти, была серия моментов, где «Бетис» спасался не столько позиционной надёжностью, сколько реакцией Пау Лопеса и тем, что «Фейеноорд» снова и снова не доводил атаки до убойной позиции. Казалось, что до финального свистка ничего не изменится, но голландцы всё-таки огрызнулись. Перелом в эмоциональном смысле случился после одного длинного паса. «Бетис» на мгновение потерял плотность, Пау Лопес неудачно вышел, Тенгстедт подхватил и исполнил тонкий «черпачок». 2:1, «Ла-Картуха» внезапно занервничала с осознанием того, что последние минуты будут изнурительными.

Каспер Тенгстедт globallookpress.com

А у «Фейеноорда» в концовке была ещё и своя внутренняя драма. На поле вышел сын тренера, Шаквилл ван Перси, но неудачно приземлился после борьбы в воздухе и получил травму колена. Момент выглядел тяжёлым, и для гостей это стало ударом не только эмоциональным, но и функциональным — усилить игру стало просто некем. Тем не менее, «Фейеноорд» всё равно пытался выжать максимум из последних подач и стандартов, а вместе с этим выжимал все нервы из «Бетиса», который в эти минуты будто постоянно оглядывался на табло.

Календарь и таблица Лиги Европы

Хозяева в итоге удержали победу и сделали главное. 2:1 — результат, который говорит о зрелости команды Пеллегрини. «Бетис» добыл прямую путёвку в 1/8 финала, закончил групповой этап в топ-8 и избежал лишнего февральского раунда. И всё равно главным героем вечера стал Антони, его связку с Абде уже пора изучать всем претендентам на победу в Лиге Европы. Дальше у Пеллегрини будет время смотреть на Ла Лигу и Кубок, а к евровесне подходить с ощущением, что команда, даже без блеска, умеет добиваться нужного. Главное, чтобы в марте не пришлось снова проверять это ощущение на прочность в последние десять минут.