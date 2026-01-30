Нападающий ЦСКА Алеррандро продолжит карьеру в «Интернасьонале». Об этом сообщает ESPN.

Стало известно, что бразильский клуб подпишет форварда армейцев на правах аренды. Ранее в СМИ сообщали о том, что в соглашении может быть включен пункт об обязательном выкупе контракта.

Алеррандро присоединился к ЦСКА зимой 2025-го года. В нынешнем сезоне нападающий провел за армейцев 21 матч, забил 2 гола и сделал столько же голевых передач.

Ранее стало известно, что форвард Артем Шуманский перешел из ЦСКА в «Крылья Советов».