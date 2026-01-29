Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о словах Андрея Талалаева о чемпионских амбициях «Балтики».

Александр Тарханов globallookpress.com

«Ну нормально, что такого? Я не знаю, серьёзно он это заявил или нет, но "Балтика" на пятом месте идёт. Поэтому, возможно, хотя конкуренты присутствуют. Но, как минимум, "Динамо" выбыло из гонки за чемпионство, "Спартак" тоже далеко от первого места», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол. Ру».

Напомним, что «Балтика» завершила первую часть сезона на пятой строчке в турнирной таблице. Возобновление сезона запланировано на конец февраля.