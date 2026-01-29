«Интер» с 15 очками финишировал на 10-м месте в турнирной таблице, «Боруссия» (11) — 17-я. Обе команды вышли в 1/16 финала Лиги чемпионов.

Судьбу противостояния решили забитые мячи, авторами которых стали Федерико Димарко на 81-й минуте и Анди Диуф на 94-й минуте.

В матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» проиграла миланскому «Интеру» со счетом 0:2.

