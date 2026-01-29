В матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» проиграла миланскому «Интеру» со счетом 0:2.
Судьбу противостояния решили забитые мячи, авторами которых стали Федерико Димарко на 81-й минуте и Анди Диуф на 94-й минуте.
Результат матча
Боруссия ДДортмунд0:2ИнтерМилан
0:1 Федерико Димарко 81' 0:2 Анди Диуф 90+4'
Боруссия Д: Грегор Кобель, Филиппо Мане (Ян Коуту 89'), Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон, Рами Бенсебаини (Карни Чуквуэмека 82'), Эмре Джан, Феликс Нмеча, Джоб Беллингем, Максимилиан Байер, Фабиу Силва (Юлиан Брандт 83'), Серу Гирасси (Карим Адейеми 68')
Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко, Мануэль Аканджи, Франческо Ачерби, Янн Биссекк, Генрих Мхитарян (Анди Диуф 88'), Пётр Зелиньски (Давиде Фраттези 74'), Маркус Тюрам (Алессандро Бастони 88'), Анж-Йоан Бонни (Франческо Пио Эспозито 57'), Луис Энрике, Petar Sucic (Лаутаро Мартинес 88')
Жёлтые карточки: Рами Бенсебаини 75' — Мануэль Аканджи 56', Франческо Ачерби 90+2'
«Интер» с 15 очками финишировал на 10-м месте в турнирной таблице, «Боруссия» (11) — 17-я. Обе команды вышли в 1/16 финала Лиги чемпионов.