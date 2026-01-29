Это успех позволил «Буде-Глимт» набрать 9 очков и с 23-го места пробиться в плей-офф. «Атлетико» (13) занял 14-ю строчку.

«Буде-Глимт» еще до перерыва смог отыграться благодаря голу Фредрика Сьовольда .

На 15-й минуте «матрасники» вышли вперед после точного удара норвежца Александера Серлота.

В заключительном матче общего этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» на домашнем стадионе потерпел неожиданное поражение от норвежского «Буде-Глимт» — 2:3.

1.87

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Бетис» — «Фейеноорд». Прогноз и ставка «Бетис» не хочет играть в стыках

Футбол•Сегодня 01:16 «Бенфика» — «Реал Мадрид»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов

Футбол•Сегодня 00:59 «Ливерпуль»— «Карабах»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Футбол•Сегодня 00:58 «Арсенал» — «Кайрат»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Футбол•Вчера 19:00 Заговор, которого нет: почему истерики Гвардиолы больше никого не вводят в заблуждение

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 14:33 Верный солдат Моуринью: как Арбелоа перенял методы «Особенного»

Футбол•Вчера 12:55 Эпоха клерков: почему «Челси» променял настоящих бунтарей на удобных тренеров

Футбол•27/01/2026 19:20 «Паук» в золотой паутине: как Альварес снова оказался не в том месте

Футбол•27/01/2026 13:28 Теория «сильного звена»: почему железобетонная оборона не гарантирует «Арсеналу» титул без лидера в атаке

Футбол•27/01/2026 10:54 Наследник золотой эпохи: Ламин Ямаль становится лицом новой Испании

Выбор читателей

Футбол•25/01/2026 08:54 Покорить столицу: почему от перехода Сауся в «Спартак» больше выиграет «Балтика»

Футбол•23/01/2026 12:29 Ну и проваливай! Почему «Барса» не стала унижаться перед любимчиком Флика

Футбол•23/01/2026 08:00 Вячеслав Колосков: 48 команд — это уже не чемпионат мира, а фестиваль футбола

Футбол•22/01/2026 08:44 «Русский Бускетс»: почему «Зенит» и «Краснодар» нацелились на воспитанника «Локо»

Футбол•22/01/2026 19:03 Свежесть, тактика и календарь: шесть причин, почему «МЮ» Каррика точно залетит в топ-4 АПЛ

Самое интересное

Футбол•10/01/2026 12:56 Безумие на поле: 10 удалений в АПЛ, в которые сложно поверить

Футбол•09/01/2026 12:34 Куда исчезли топ-тренеры? Простой ответ, почему «Челси» и «МЮ» вынуждены назначать «своих»

Футбол•09/01/2026 16:44 Учитель, лидер, визионер: становление тренера Лиама Росеньора

Футбол•08/01/2026 16:26 От Луиса Суареса до ван Дейка: топ-10 лучших январских трансферов в истории АПЛ