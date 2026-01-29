В заключительном матче общего этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» на домашнем стадионе потерпел неожиданное поражение от норвежского «Буде-Глимт» — 2:3.
На 15-й минуте «матрасники» вышли вперед после точного удара норвежца Александера Серлота.
«Буде-Глимт» еще до перерыва смог отыграться благодаря голу Фредрика Сьовольда.
Победу гостям принес главным бомбардир датчанин Каспер Хог.
Результат матча
АтлетикоМадрид1:2Будё-ГлимтБудё
1:0 Александр Сёрлот 15' 1:1 Фредрик Шёвольд 34' 1:2 Каспер Хёг 59'
Атлетико: Ян Облак, Марк Пубиль, Давид Ганцко, Маркос Льоренте, Пабло Барриос (Робен Ле Норман 78'), Коке (Джонни Кардозо 64'), Алекс Баэна (Тьяго Альмада 57'), Николас Гонсалес (Науэль Молина 64'), Хулиан Альварес, Александр Сёрлот, Хосе Хименес (Маттео Руджери 57')
Будё-Глимт: Никита Хайкин, Фредрик Бьёркан, Йостейн Гундерсен (Андерс Клюнге 90'), Один Бьортуфт, Оле Дидрик Бломберг (Сондре Эукленн 74'), Сондре Фет (Андреас Хельмерсен 83'), Патрик Берг, Фредрик Шёвольд, Йенс Хёуге, Каспер Хёг (Исак Дюбвик Мяяття 83'), Хокон Эвьен (Хайтам Алеесами 90')
Жёлтые карточки: Маркос Льоренте 64', Тьяго Альмада 85' — Никита Хайкин 68', Исак Дюбвик Мяяття 90+5'
Это успех позволил «Буде-Глимт» набрать 9 очков и с 23-го места пробиться в плей-офф. «Атлетико» (13) занял 14-ю строчку.