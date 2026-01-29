В четверг, 29 января, «Астон Вилла» примет австрийский «Ред Булл Зальцбург» в рамках 8-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Стартовые составы команд

«Астон Вилла»: Мартинес, Богард, Линделёф, Мингз, Динь, Онана, Эллиотт, Хеммингс, Буэндия, Санчо, Уоткинс.

«Зальцбург»: Шлагер, Труммер, Гаду, Шустер, Кретциг, Алайбегович, Диабате, Бидструп, Конате, Китано, Байду.

«Астон Вилла»

«Львы» уже гарантировали себе место в топ-8 общего этапа Лиги Европы. Это означает, что «Астон Вилла» пробилась в 1/8 финала турнира. В случае победы над «Зальцбургом» в последнем туре, английская команда может возглавить турнирную таблицу общего этапа, но для этого необходимо, чтобы «Лион» потерял очки. В прошлом туре АПЛ «Астон Вилла» обыграла в гостях «Ньюкасл» (2:0), а до этого команда одолела «Фенербахче» со счетом 1:0 в Лиге Европы, забив победный гол на 25-й минуте. У «львов» продолжается победная серия в рамках общего этапа, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «Астон Вилла» забила 7 голов при 2-х пропущенных.

«Астон Вилла» проводит отличный сезон, претендуя на чемпионство в АПЛ, а также команда готова пошуметь в Лиге Европы. Осталось только побороться за 1-ю строчку в общем этапе. У «Астон Виллы» нет яркого форварда, который отличается высокой результативностью в Лиге Европы, но при этом в обороне команда действует отлично, пропустив всего 4 гола за 7 встреч. Из-за травм не помогут команде в отчетной встрече: Алиссон, Баркли, Камара, Маджо и Макгин.

«Зальцбург»

Команда занимает 28-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с 6-ю очками в активе после 7-и туров. «Зальцбург» отстает от зоны плей-офф на 2 балла. В последнем туре общего этапа у команды довольно непростая задача. «Зальцбургу» необходимо обыгрывать «Астон Виллу» и ждать осечки конкурентов. В прошлом туре Лиги Европы команда обыграла «Базель» со счетом 3:1. Матчем ранее «Зальцбург» одолел «Црвену Звезду» (2:0) в рамках товарищеского противостояния. В последних 3-х встречах в рамках Лиги Европы команда однажды победила и дважды проиграла. За этот отрезок «Зальцбург» уступил «Фрайбургу» (0:1) и «Болонье» (1:4).

«Зальцбургу» нужно прыгнуть выше головы и обыграть «Астон Виллу» в предстоящем матче. Тем более, команда будет выступать в гостях. Самый результативный нападающий «Зальцбурга» Йорбе Вертессен забил 3 гола за 7 встреч в Лиге Европы. Именно этот форвард способен помочь своей команды в матче против «Астон Виллы». Из-за травм не помогут команде в отчетной встрече: Часе, Кавамура, Меллберг и Омореги.

