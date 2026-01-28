28 января в Эйндховене ПСВ будет принимать «Баварию» в матче 8-го тура Лиги чемпионов. Старт встречи в 23:00 мск.
«Бавария» уже решила свой вопрос о выходе в плей-офф. Команда Венсана Компани набрала 18 очков, чего достаточно для участие в 1/8 финала. У ПСВ другая ситуация. Хозяева с 8 баллами находятся на 22-й позиции и могут не удержаться в зоне стыков, учитывая, какая конкуренция за эти места.
ПСВ проиграл «Атлетико» и «Ньюкаслу». Сможет ли он избежать поражения в матче с «Баварией»?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Коэффициенты букмекеров: 4.60 на победу ПСВ, 4.70 на ничью, 1.61 на победу «Баварии».
- Прогноз ИИ: победа «Баварии» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ПСВ — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.