«Наполи» и «Челси» померяются силами в поединке 8-го тура Лиги чемпионов. Игра назначена на 28 января 23:00 мск.

«Наполи» имеет последний шанс зацепиться за шанс попасть в плей-офф. Комнада Антонио Конте в одном пункте от зоны стыков. Перед этим она проиграла «Бенфике» и сыграл вничью с «Копенгагеном». Однако теперь у хозяев нет права на ошибку.

«Челси» набрал 13 очков после победы над «Пафосом» и оказался на 8-й строчке. Теперь «аристократам» как-то нужно удержаться в топ-8 и судя по плотности таблицы, ничья их точно не устроит.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.33.

Котировки букмекеров: 3.55 на победу «Наполи», 3.65 на ничью, 2.11 на победу «Челси».

Прогноз ИИ: матч завершится победой «Челси» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.