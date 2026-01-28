Бразильский опорник Дуглас Луис снова будет играть в составе «Астон Виллы», сообщает официальный сайт клуба.

Дуглас Луис globallookpress.com

27-летний игрок арендован бирмингемцами до конца сезона у туринского «Ювентуса». Первую часть сезона Дуглас Луис провел также на правах аренды в «Ноттингеме».

Напомним, что полузащитник уже играл за «Астон Виллу» с 2019 по 2014 года, проведя 204 матча, забив в них 22 мяча и отдав 24 результативные передачи.

Сейчас Дуглас Луис оценивается на портале Transfermarkt в € 25 млн. «Астон Вилла» сейчас идет третьей в АПЛ.