Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям ЦСКА, высказался о возможных трансферах двух молодых футболистов из белградского «Партизана».

«Симич и Роганович — талантливые игроки, которые привлекли внимание нашего клуба. Мы сделали им предложение, и оно остается в силе. Сейчас у нас есть некоторые разногласия по поводу даты их перехода в ЦСКА в случае успешного завершения сделки, но мы уверены, что сможем их урегулировать», — сообщил Брейдо в своем Telegram-канале.

18-летнему сербскому защитнику Симичу, который заключил контракт с «Партизаном» до конца июня 2029 года, удалось забить гол и отдать результативную передачу в 26 матчах сезона 2025/26.

Роганович, 20-летний черногорский защитник, также впечатлил своей игрой. В 25 матчах он сделал четыре результативные передачи. Его контракт с «Партизаном» действует до конца июня 2030 года.