Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об увольнении Рашида Рахимова с поста наставника «Рубина».

Георгий Черданцев globallookpress.com

«Очень странно, что Рахимову удалось там так долго продержаться. Не удивился уходу, скорее, удивился тому, что это не произошло раньше. Руководству "Рубина" удобнее работать со своим тренером. Рахимов достаточно независимый человек, у него был определенный недостаток взаимопонимания со спортивным блоком. Конкретно с тренерством отставка не связана.

Перспективы Артиги? Не верю в иностранных тренеров такого уровня в российском чемпионате. Тем более если у клуба есть какие‑то амбиции», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

Первую часть сезона РПЛ «Рубин» завершил на седьмом месте в турнирной таблице. Возобновление чемпионата России запланировано на конец февраля.