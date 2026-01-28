Матч 8-го тура Лиги чемпионов между «Атлетиком» и «Спортингом» состоится 28 января в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Игра стартует в 23:00 мск.

«Атлетик» имеет 8 очков, которые никак не гарантируют команде топ-24. В прошлом туре клуб вырвал победу у «Аталанты», благодаря чему поднялся на 23-е место.

Сегодня «басков» устроит только победа. «Спортингу» не принципиально, он уже попадает в плей-офф, но у него есть возможность побороться за место в первой восьмерке. В прошлом туре «львы» обыграли ПСЖ. Удастся ли им победить «Атлетик»?

Котировки букмекеров: 2.60 и 2.65 на победу команд в матче, 3.40 на ничью.

Прогноз ИИ: «Атлетик» победит со счетом 1:0.

