Экс-наставник «Спартака» Олег Романцев отметил, почему красно-белые не завоевывали титулы под руководством бывшего главного тренера Валерия Карпина.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Меня Карпин приглашал на свои тренировки, когда работал в "Спартаке". Через полчаса тренировка мы сидим с Валерием Георгиевичем разговариваем, я спускаюсь, смотрю, сетка с мячами, думаю, почему-то не вышли ещё. Выхожу, смотрю, а они на лавке все футболисты сидят. Но я понял сразу, что с этим составом ничего не выиграешь», — сказал Романцев эфире программы «Спартак Шоу».

Ранее Карпин был уволен из московского «Динамо». Сейчас специалист возглавляет сборную России.