Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о скором подписании столичным клубом полузащитника «Балтики» Владислава Сауся.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Усиление ли? Если будет играть, то да. Много же было переходов. Кто‑то садится на лавку. Я особо не следил за "Балтикой", но идут наверху. В "Спартаке" больше конкуренция, посмотрим, как он адаптируется», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

22-летний Саусь в нынешнем сезоне отыграл 19 матчей в чемпионате России и Кубке страны, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.

После первой части сезона «Балтика» с 35 очками идет пятой в таблице РПЛ, а лидирует «Краснодар» (40).