Матч 19-го тура чемпионата Франции «Лилль» — «Страсбур» состоится 25 января в 22:45 мск на «Пьер Моруа».
«Лилль» испытывает кадровые проблемы, которые отражаются на результатах команды. Хозяева проиграли в последних 4 матчах. «Доги» уступили «Ренну» и ПСЖ в Лиге 1, потерпели поражение от «Лиона» в Кубке Франции и не устояли перед «Сельтой» в Лиге Европы.
«Страсбур», несмотря на выступления в Лиге конференций, показывает стабильные результаты. Гости не проигрывают 7 матчей подряд. В последних поединках у них была ничья с «Ниццей» и победа над «Мецом» в Лиге 1, также коллектив разгромил клуб «Авранш» 6:0 в матче Кубка Франции.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Коэффициенты букмекеров: 2.50 на победу «Лилля», 3.35 на ничью, 2.85 на победу «Страсбура».
- Прогноз ИИ: крупная победа «Лилля» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лилль» — «Страсбур» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.