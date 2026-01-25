Матч 19-го тура чемпионата Франции «Лилль» — «Страсбур» состоится 25 января в 22:45 мск на «Пьер Моруа».

«Лилль» испытывает кадровые проблемы, которые отражаются на результатах команды. Хозяева проиграли в последних 4 матчах. «Доги» уступили «Ренну» и ПСЖ в Лиге 1, потерпели поражение от «Лиона» в Кубке Франции и не устояли перед «Сельтой» в Лиге Европы.

«Страсбур», несмотря на выступления в Лиге конференций, показывает стабильные результаты. Гости не проигрывают 7 матчей подряд. В последних поединках у них была ничья с «Ниццей» и победа над «Мецом» в Лиге 1, также коллектив разгромил клуб «Авранш» 6:0 в матче Кубка Франции.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Коэффициенты букмекеров: 2.50 на победу «Лилля», 3.35 на ничью, 2.85 на победу «Страсбура».

Прогноз ИИ: крупная победа «Лилля» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лилль» — «Страсбур» смотрите на LiveCup.Run.

