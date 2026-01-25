В одном из главных матчей 22-го тура Серии А встретятся «Ювентус» и «Наполи». Команды проведут встречу на стадионе «Альянц» в Турине 25 января. Старт игры в 20:00 мск.

«Юве» после 21 тура имеет 39 очков и занимает 6-е место. Сегодня туринцы потенциально достают до зоны Лиги чемпионов и в случае победы могут навязать «Роме» борьбу за 4-е место.

«Наполи» набрал 43 пункта и находится на 3-й строчке. Неаполитанцам достаточно ничьи, чтобы сохранить место в зоне ЛЧ. В отличие от «Ювентуса», «Наполи» не проигрывает в Серии А у довольно долго, с 14 декабря. Сможет ли «Старая Сеньора» прервать серию гостей или она снова допустит ошибку, как в поединке с «Кальяри» (0:1)?

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.15.

Коэффициенты букмекеров: 1.94 на победу «Ювентуса», 3.20 на ничью, 4.60 на победу «Наполи».

Прогноз ИИ: победа «Ювентуса» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run.

