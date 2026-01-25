Футбольный комментатор Александр Елагин прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:2).

Гарри Магуайр — защитник «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«Первое домашнее поражение "Арсенала" в нынешнем сезоне! Вот это "Манчестер Юнайтед"!!! Говорить о возрождении команды и так далее и тому подобное — пустое. Сегодня "МЮ" живёт от матча к матчу. Не выживает — живёт!

Сегодня в этом матче с лучшей на данный момент командой Англии все игроки "Юнайтед" заслуживают самых высоких оценок. Ни одной невынужденной ошибки. Предельная концентрация!

Очень, очень давно не видел такой слаженной игры "МЮ". И это на фоне "Арсенала" — практически совершенной машины, которая заменила на этом месте "Ман Сити".

Не надо кричать о крахе "Арсенала", о "бездарности" Артеты. "Ман Сити" даже в дни своего величия проигрывал и дома, и на выезде. Так что в АПЛ вся борьба впереди», — написал Елагин в телеграм-канале.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 38-ю очками в активе. «Арсенал» — на 1-й позиции с 50-ю баллами.