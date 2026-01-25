Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3).

Мартин Эдегор globallookpress.com

«Мы проявили себя не лучшим образом, нам нужно время, чтобы всё оценить. Мы должны были сыграть лучше, но сейчас нам следует сильнее сплотиться, продолжать работать, поддерживать друг друга и прийти в себя после поражения.

В первом тайме мы были лучше, забили гол и контролировали игру, но допустили много ошибок. Нам удалось сравнять счёт, но соперник забил сразу же после этого. В этой лиге никогда не бывает просто, и мы это понимаем. Я думал, что мы хорошо подготовились к этой игре, неплохо вошли в неё, во втором тайме же её ход несколько изменился.

Мы определённо могли бы сыграть лучше, и нам нужно извлечь урок и продолжать работать. Каждая игра — это большой вызов, таков футбол. Мы по-прежнему на вершине турнирной таблицы, поэтому нам нужно продолжать в том же духе и как можно скорее приходить в себя, только это поможет», — цитирует Эдегора ВВС.

«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Арсенал» с 50 баллами идет первым.