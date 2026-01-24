«Вест Хэм» дома обыграл «Сандерленд» в рамках 23-го тура АПЛ — 3:1.

Джаррорд Боуэн
Джаррорд Боуэн

В составе победителей отличились Крисенсио Саммервилл (14'), Джаррорд Боуэн (28', с пенальти) и Матеуш Фернандеш (43').

Голом престижа в составе гостей отметился Брайан Бробби на 66-й минуте.

Вест ХэмЛондонВест Хэм3:1СандерлендСандерлендСандерленд
1:0 Крисенсио Саммервилл 14' 2:0 Джаррод Боуэн 28' пен. 3:0 Матеуш Фернандеш 43' 3:1 Брайан Бробби 66'
Вест Хэм:  Альфонс Ареола,  Аарон Ван-Биссака,  Константинос Мавропанос,  Жан-Клер Тодибо,  Оливер Скарлз (Malick Diouf 71'),  Пабло (Каллум Уилсон 71'),  Матеуш Фернандеш,  Валентин Кастеллано (Фредди Поттс 75'),  Джаррод Боуэн,  Крисенсио Саммервилл (Макс Килман 90'),  Tomas Soucek
Сандерленд:  Робин Руфс,  Трай Хам (Абиб Диарра 46'),  Рейнилду Мандава (Чемсдин Талби 46'),  Омар Альдерете,  Дэниел Баллард,  Норди Мукиэле (Luke O'Nien 83'),  Натан Морайа-Уэлш (Вильсон Изидор 75'),  Энцо Ле Фе,  Ноа Садики,  Брайан Бробби,  Ромейн Мандл (Деннис Киркин 46')
Жёлтые карточки:  Валентин Кастеллано 71'  —  Дэниел Баллард 30',  Рейнилду Мандава 35',  Ноа Садики 80',  Абиб Диарра 90+1'

«Молотобойцы» набрали 20 баллов приблизились к спасительному 17-му месту, отставая на 2 очка.  «Сандерленд» с 33 баллами занимает 9-е место в АПЛ.