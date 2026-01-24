«Вест Хэм» дома обыграл «Сандерленд» в рамках 23-го тура АПЛ — 3:1.
В составе победителей отличились Крисенсио Саммервилл (14'), Джаррорд Боуэн (28', с пенальти) и Матеуш Фернандеш (43').
Голом престижа в составе гостей отметился Брайан Бробби на 66-й минуте.
Результат матча
Вест ХэмЛондон3:1СандерлендСандерленд
1:0 Крисенсио Саммервилл 14' 2:0 Джаррод Боуэн 28' пен. 3:0 Матеуш Фернандеш 43' 3:1 Брайан Бробби 66'
Вест Хэм: Альфонс Ареола, Аарон Ван-Биссака, Константинос Мавропанос, Жан-Клер Тодибо, Оливер Скарлз (Malick Diouf 71'), Пабло (Каллум Уилсон 71'), Матеуш Фернандеш, Валентин Кастеллано (Фредди Поттс 75'), Джаррод Боуэн, Крисенсио Саммервилл (Макс Килман 90'), Tomas Soucek
Сандерленд: Робин Руфс, Трай Хам (Абиб Диарра 46'), Рейнилду Мандава (Чемсдин Талби 46'), Омар Альдерете, Дэниел Баллард, Норди Мукиэле (Luke O'Nien 83'), Натан Морайа-Уэлш (Вильсон Изидор 75'), Энцо Ле Фе, Ноа Садики, Брайан Бробби, Ромейн Мандл (Деннис Киркин 46')
Жёлтые карточки: Валентин Кастеллано 71' — Дэниел Баллард 30', Рейнилду Мандава 35', Ноа Садики 80', Абиб Диарра 90+1'
«Молотобойцы» набрали 20 баллов приблизились к спасительному 17-му месту, отставая на 2 очка. «Сандерленд» с 33 баллами занимает 9-е место в АПЛ.