Агент Патрисия Мендес, представляющая интересы нападающего «Атлетико Минейро» Халка, опровергла информацию о переговорах с клубом «Актобе».

«Никаких переговоров с "Актобе" мы не вели и не ведем. Халк игрок "Атлетико Минейро", у него контракт с клубом до конца 2026 года», — сказала Мендес «СЭ».

Халк играет за «Атлетико Минейро» с 2021 года. В прошлом сезоне он провел за команду 61 матч, забив 21 гол и отдав 8 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 1,2 миллиона евро.