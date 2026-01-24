В 23-м туре чемпионата Англии «Фулхэм» и «Брайтон» померяются силами на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Встреча состоится 24 января в 18:00 мск.

Обеим командам есть что показать друг другу. «Фулхэм» до поражения с «Лидсом» выдал хорошую серию матчей, в котором обыграл «Челси» и добился ничьи с «Ливерпулем». «Брайтон» не проигрывает 5 матчей подряд. В рамках этой серии «курортники» сыграли вничью с «Ман Сити» и выбили «Ман Юнайтед» из Кубка Англии.

«Фулхэм» и «Брайтон» в случае победы имеют возможность побороться за место в топ-7. В последних 5 очных встречах 2 победы в активе «Фулхэма», одна в активе «Брайтона». В прошлый раз была ничья 1:1. Выявят ли команды победителя сегодня?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

Коэффициенты букмекеров: 2.55 на победу «Фулхэма», 2.75 на победу «Брайтона», 3.35 на ничью.

Прогноз ИИ: будет результативная ничья со счетом 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фулхэм» — «Брайтон» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.