Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями о предстоящей встрече против «Манчестер Юнайтед» в рамках 23-го тура АПЛ.

Микель Артета globallookpress.com

«Приход Майкла привнесёт новые идеи. Интенсивность игры всегда возрастает. Это было видно в манчестерском дерби, по тому, как они себя вели и как играли, поэтому мы ожидаем действительно сложного матча и, конечно же, адаптируемся к этому. Но мы играем дома, и мы знаем, насколько важна для нас эта игра», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

Матч между командами пройдет 25 января в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало встречи — в 19:30 по Москве.