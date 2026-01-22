Форвард сборной Франции и «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета твердо намерен сменить клуб в зимнее или летнее трансферное окно, информирует издание ESPN.

В последнее время активный интерес к 27-летнему игроку проявлял «Ювентус», но трансфер в итоге сорвался, так как лондонский клуб выставил непомерные условия за нападающего. «Кристал Пэлас» просит за него менее 46 млн евро.

Также известно об интересе к Матета со стороны «Астон Виллы».

За лондонцев нападающий играет с января 2022 года. В этом сезоне он провел 33 матча, забил 10 мячей и отдал 2 голевые передачи.