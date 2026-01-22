22 января в 7-м туре Лиги Европы «Брага» и «Ноттингем Форест» будут выяснять сильнейшего. Игра начнется в 23:00 мск.

«Брага» с 13 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. Задача команды на этот матч остаться в топ-8. При этом «Ноттингем Форест» идет на 13-й строчке всего в двух баллах от хозяев.

У «Ноттингем Форест» хорошие результаты в ЛЕ, куда лучше, чем у «оружейников». Гости не проигрывают 4 тура, в 3 из 4 случаев они одержали победу. Смогут ли англичане продолжить свою серию в еврокубке?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.93.

Котировки букмекеров: 2.80 и 2.70 на победу команд в матче, 3.15 на ничью.

Прогноз ИИ: игра завершится со счетом 0:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Брага» — «Ноттингем Форест» смотрите на LiveCup.Run.

