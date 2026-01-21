«Аякс» одолел «Вильярреал» (2:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол у испанской команды забил Тани Олувасейи на 49-й минуте.

У «Аякса» отличились Оскар Глух на 61-й минуте и Оливер Эдвардсен на 90-й минуте.

Результат матча

Вильярреал Вильярреал 1:2 Аякс Амстердам

1:0 Тани Олувасейи 49' 1:1 Оскар Глоч 61' 1:2 Оливер Валакен Эдвардсен 90'

Вильярреал: Арнау Тенас, Сантьяго Моуриньо, Рафа Марин, Серхи Кардона, Ренато Вейга, Сантьяго Комесанья, Томас Парти ( Даниэль Парехо 74' ), Альберто Молейро ( Тажон Бушанан 46' ), Николя Пепе ( Херар Морено 72' ), Тани Олувасейи, Айосе Перес ( Жорж Микаутадзе 72' )

Аякс: Витезслав Ярош, Жорти Мокио ( Rayane Bounida 71' ), Овен Вейндал ( Оливер Валакен Эдвардсен 85' ), Юри Бас, Антон Гоэи, Оскар Глоч ( Киан Фитц-Джим 85' ), Юри Регер ( Ко Итакура 54' ), Дави Классен, Мика Годтс, Каспер Дольберг ( Sean Steur 71' ), Aaron Bouwman

Жёлтые карточки: Сантьяго Моуриньо 60', Томас Парти 71', Рафа Марин 80' — Овен Вейндал 12', Aaron Bouwman 88'