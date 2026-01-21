«Аякс» одолел «Вильярреал» (2:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Единственный гол у испанской команды забил Тани Олувасейи на 49-й минуте.
У «Аякса» отличились Оскар Глух на 61-й минуте и Оливер Эдвардсен на 90-й минуте.
Результат матча
ВильярреалВильярреал1:2АяксАмстердам
1:0 Тани Олувасейи 49' 1:1 Оскар Глоч 61' 1:2 Оливер Валакен Эдвардсен 90'
Вильярреал: Арнау Тенас, Сантьяго Моуриньо, Рафа Марин, Серхи Кардона, Ренато Вейга, Сантьяго Комесанья, Томас Парти (Даниэль Парехо 74'), Альберто Молейро (Тажон Бушанан 46'), Николя Пепе (Херар Морено 72'), Тани Олувасейи, Айосе Перес (Жорж Микаутадзе 72')
Аякс: Витезслав Ярош, Жорти Мокио (Rayane Bounida 71'), Овен Вейндал (Оливер Валакен Эдвардсен 85'), Юри Бас, Антон Гоэи, Оскар Глоч (Киан Фитц-Джим 85'), Юри Регер (Ко Итакура 54'), Дави Классен, Мика Годтс, Каспер Дольберг (Sean Steur 71'), Aaron Bouwman
Жёлтые карточки: Сантьяго Моуриньо 60', Томас Парти 71', Рафа Марин 80' — Овен Вейндал 12', Aaron Bouwman 88'
«Аякс» располагается на 31-й позиции в таблице общего этапа ЛЧ с 6-ю баллами, а «Вильярреал» — на 35-й строчке (1 очко).