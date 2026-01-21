В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов «Спортинг» вырвал победу у «ПСЖ» со счетом 2:1.

Луис Энрике (главный тренер «ПСЖ») globallookpress.com

Первый тайм обошелся без голов, а на 74-й минуте счет в игре смог открыть 28-летний колумбийский нападающий Луис Суарес. Парижане смогли сравнять результат на 79-й минуте благодаря голу 24-летнего грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.

На 91-й минуте тот же Суарес сделал дубль и принес своей команде победу.

Результат матча Спортинг Лиссабон 2:1 ПСЖ Париж 1:0 Луис Суарес 74' 1:1 Хвича Кварацхелия 79' 2:1 Луис Суарес 90' Спортинг: Руи Силва, Иван Фреснеда, Гонсалу Инасиу, Матеус Рейс, Рикарду Мангаш ( Георгиос Ваяннидис 63' ), Хидемаса Морита, Жоау Симоэш ( Дэниел Браганса 87' ), Джени Катамо, Максимилиано Араухо, Франсиску Тринкан ( Георгий Кочорашвили 90' ), Луис Суарес ПСЖ: Люка Шевалье, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Маркос Маркиньос, Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Фабиан Руис ( Илья Забарный 80' ), Витор Феррейра, Сенни Меюлю ( Хвича Кварацхелия 66' ), Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола ( Гонсалу Рамуш 71' ) Жёлтые карточки: Рикарду Мангаш 59', Луис Суарес 90+4' — Хвича Кварацхелия 90+5'

Статистика матча 4 Удары в створ 6 3 Удары мимо 11 25 Владение мячом 75 2 Угловые удары 10 1 Офсайды 4 10 Фолы 11

«ПСЖ» с 13 очками в активе занимает пятое место в турнирной таблице, «Спортинг» (13) — шестой.