В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов «Спортинг» вырвал победу у «ПСЖ» со счетом 2:1.
Первый тайм обошелся без голов, а на 74-й минуте счет в игре смог открыть 28-летний колумбийский нападающий Луис Суарес. Парижане смогли сравнять результат на 79-й минуте благодаря голу 24-летнего грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.
На 91-й минуте тот же Суарес сделал дубль и принес своей команде победу.
Результат матча
СпортингЛиссабон2:1ПСЖПариж
1:0 Луис Суарес 74' 1:1 Хвича Кварацхелия 79' 2:1 Луис Суарес 90'
Спортинг: Руи Силва, Иван Фреснеда, Гонсалу Инасиу, Матеус Рейс, Рикарду Мангаш (Георгиос Ваяннидис 63'), Хидемаса Морита, Жоау Симоэш (Дэниел Браганса 87'), Джени Катамо, Максимилиано Араухо, Франсиску Тринкан (Георгий Кочорашвили 90'), Луис Суарес
ПСЖ: Люка Шевалье, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Маркос Маркиньос, Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Фабиан Руис (Илья Забарный 80'), Витор Феррейра, Сенни Меюлю (Хвича Кварацхелия 66'), Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола (Гонсалу Рамуш 71')
Жёлтые карточки: Рикарду Мангаш 59', Луис Суарес 90+4' — Хвича Кварацхелия 90+5'
«ПСЖ» с 13 очками в активе занимает пятое место в турнирной таблице, «Спортинг» (13) — шестой.