«Вильярреал» и «Аякс» сыграют 20 января на стадионе «Керамика» в матче 7-го тура Лиги чемпионов. Старт поединка в 23:00 мск.

Обе команды явно упустили свои шансы на борьбу за место в плей-офф. «Вильярреал» имеет 1 очко и отрицательную разницу голов -9, тогда как «Аякс» набрал 3 балла и разницу -13.

С такими результатами обеим команда ловить уже нечего. «Вильярреал» может попытаться громко стукнуть дверью. В этом розыгрыше у «желтых» ни одной победы, поэтому хозяева могут попытаться выиграть на глазах у родной публики.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.83.

Букмекеры считают фаворитом «Вильярреал» — 1.34 против 7.60, на ничью можно поставить за 5.80.

Искусственный интеллект предсказал победу «Вильярреала» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Аякс» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.