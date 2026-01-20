«Вильярреал» и «Аякс» сыграют 20 января на стадионе «Керамика» в матче 7-го тура Лиги чемпионов. Старт поединка в 23:00 мск.
Обе команды явно упустили свои шансы на борьбу за место в плей-офф. «Вильярреал» имеет 1 очко и отрицательную разницу голов -9, тогда как «Аякс» набрал 3 балла и разницу -13.
С такими результатами обеим команда ловить уже нечего. «Вильярреал» может попытаться громко стукнуть дверью. В этом розыгрыше у «желтых» ни одной победы, поэтому хозяева могут попытаться выиграть на глазах у родной публики.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.83.
- Букмекеры считают фаворитом «Вильярреал» — 1.34 против 7.60, на ничью можно поставить за 5.80.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Вильярреала» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Аякс» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.