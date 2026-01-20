В 7-м туре Лиги чемпионов «Буде-Глимт» сыграет с «Манчестер Сити». Матч пройдет на стадионе «Аспмира» 20 января, начало игры в 20:45 мск.

«Буде-Глимт» за 2 тура до конца этапа лиги имеет 3 очка и потенциальные шансы на борьбу за плей-офф. При этом команда еще ни разу не выиграла, у нее 3 ничьи и 3 поражения.

«Ман Сити» находится в первой четверке, однако прямой проход в плей-офф клуб себе еще не гарантировал. Последним результатом команде Хосепа Гвардиолы стала победа над мадридским «Реалом» (2:1). Чтобы сохранить место в первой восьмерке, «горожанам» сегодня подойдет только победа.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

Букмекеры оценивают шансы команд на победу коэффициентами 6.60 и 1.38, на ничью можно поставить за 5.80.

По мнению ИИ, матч завершится с хоккейным результатом 6:4 в пользу «Ман Сити».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.