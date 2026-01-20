В 7-м туре Лиги чемпионов «Буде-Глимт» сыграет с «Манчестер Сити». Матч пройдет на стадионе «Аспмира» 20 января, начало игры в 20:45 мск.
«Буде-Глимт» за 2 тура до конца этапа лиги имеет 3 очка и потенциальные шансы на борьбу за плей-офф. При этом команда еще ни разу не выиграла, у нее 3 ничьи и 3 поражения.
«Ман Сити» находится в первой четверке, однако прямой проход в плей-офф клуб себе еще не гарантировал. Последним результатом команде Хосепа Гвардиолы стала победа над мадридским «Реалом» (2:1). Чтобы сохранить место в первой восьмерке, «горожанам» сегодня подойдет только победа.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.
- Букмекеры оценивают шансы команд на победу коэффициентами 6.60 и 1.38, на ничью можно поставить за 5.80.
- По мнению ИИ, матч завершится с хоккейным результатом 6:4 в пользу «Ман Сити».
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.