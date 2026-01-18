«Парма» и «Дженоа» в матче 21-го тура Серии А не смогли выявить победителя. Поединок завершился со счетом 0:0.

Фрагмент матча globallookpress.com

Клубы показали блеклую игру, создав всего один явный голевой момент в поединке, и закономерно поделили очки. Однако суммарно во встрече было нанесено 25 ударов в сторону ворот.

Результат матча Парма Парма 0:0 Дженоа Генуя Парма: Эдоардо Корви, Энрико Дель Прато, Алессандро Чиркати, Лаутаро Валенти, Эмануэле Валери, Адриан Бернабе ( Оливер Сёренсен 77' ), Мандела Кейта, Науэль Эстевес, Гаэтано Ористанио ( Бенджамин Кремаски 82' ), Якоб Ондрейка ( Sascha Britschgi 46' ), Матео Пельегрино ( Милан Дюрич 77' ) Дженоа: Никола Леали, Аарон Мартин, Стефано Сабелли ( Патрицио Мазини 77' ), Хоан Васкес, Лео Эстигор, Алессандро Маркандалли, Мортен Френнруп, Руслан Малиновский ( Джефф Эхатор 73' ), Лоренцо Коломбо ( Joi Nuredini 89' ), Витор Оливейра ( Жуниор Мессьяс 73' ), Микаэль Эллертссон Жёлтые карточки: Якоб Ондрейка 20', Лаутаро Валенти 27', Алессандро Чиркати 35' — Лео Эстигор 36', Витор Оливейра 56'

Статистика матча 2 Удары в створ 3 6 Удары мимо 5 51 Владение мячом 49 7 Угловые удары 3 1 Офсайды 1 13 Фолы 18

«Парма» занимает 13-е место с 23 баллами в активе, а «Дженоа» идет на 16-м месте с 20 баллами на своем балансе. Обе команды смогли продлить серии без поражений.