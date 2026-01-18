«Парма» и «Дженоа» в матче 21-го тура Серии А не смогли выявить победителя. Поединок завершился со счетом 0:0.
Клубы показали блеклую игру, создав всего один явный голевой момент в поединке, и закономерно поделили очки. Однако суммарно во встрече было нанесено 25 ударов в сторону ворот.
Результат матча
ПармаПарма0:0ДженоаГенуя
Парма: Эдоардо Корви, Энрико Дель Прато, Алессандро Чиркати, Лаутаро Валенти, Эмануэле Валери, Адриан Бернабе (Оливер Сёренсен 77'), Мандела Кейта, Науэль Эстевес, Гаэтано Ористанио (Бенджамин Кремаски 82'), Якоб Ондрейка (Sascha Britschgi 46'), Матео Пельегрино (Милан Дюрич 77')
Дженоа: Никола Леали, Аарон Мартин, Стефано Сабелли (Патрицио Мазини 77'), Хоан Васкес, Лео Эстигор, Алессандро Маркандалли, Мортен Френнруп, Руслан Малиновский (Джефф Эхатор 73'), Лоренцо Коломбо (Joi Nuredini 89'), Витор Оливейра (Жуниор Мессьяс 73'), Микаэль Эллертссон
Жёлтые карточки: Якоб Ондрейка 20', Лаутаро Валенти 27', Алессандро Чиркати 35' — Лео Эстигор 36', Витор Оливейра 56'
«Парма» занимает 13-е место с 23 баллами в активе, а «Дженоа» идет на 16-м месте с 20 баллами на своем балансе. Обе команды смогли продлить серии без поражений.