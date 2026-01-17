Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о ситуации в команде после поражения от «Сандерленда» (1:2) в рамках 22-го тура АПЛ.
«Я чувствую, что нас полностью бросили на произвол судьбы. Мы не чувствуем никакой поддержки. Хуже всего то, что мы продали нашего капитана за день до матча Премьер-лиги. Я этого не понимаю. Я всегда держал рот на замке, но теперь не могу, потому что должен защищать игроков. В этом сезоне дважды вырывают сердце, за день до игры, как это было с Эзе летом, так и с Гехи сейчас… Что я должен постоянно говорить игрокам? Я смотрю на скамейку запасных и не могу не реагировать… просто дети на скамейке. Вот почему я сегодня так расстроен», — цитирует Гласнера BBC.
«Кристал Пэлас» с 28 очками занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ.