Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о ситуации в команде после поражения от «Сандерленда» (1:2) в рамках 22-го тура АПЛ.

Оливер Гласнер globallookpress.com

«Я чувствую, что нас полностью бросили на произвол судьбы. Мы не чувствуем никакой поддержки. Хуже всего то, что мы продали нашего капитана за день до матча Премьер-лиги. Я этого не понимаю. Я всегда держал рот на замке, но теперь не могу, потому что должен защищать игроков. В этом сезоне дважды вырывают сердце, за день до игры, как это было с Эзе летом, так и с Гехи сейчас… Что я должен постоянно говорить игрокам? Я смотрю на скамейку запасных и не могу не реагировать… просто дети на скамейке. Вот почему я сегодня так расстроен», — цитирует Гласнера BBC.

«Кристал Пэлас» с 28 очками занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ.