Официальный сайт «Ростова» сообщил, с какими соперниками команда сыграет на зимних сборах.

Джонатан Альба globallookpress.com

Соперники ростовчан:

17 января. «Ростов» — «Чэнду Жунчэн»

24 января. «Ростов» — «Локомотив»

1 февраля. «Ростов» — «Родина»

4 февраля. «Ростов» — «Ноа Армения»

7 февраля. «Ростов» — «Циндао»

11 февраля. «Ростов» — «Чжэцзян»

18 февраля. «Ростов» — ЦСКА.

Также на 21 февраля у команды намечена еще одна игра, но соперник станет известен позже.

После первой части сезона команда Джонатана Альбы с 21 очком идет 11-й в таблице РПЛ.