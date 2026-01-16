Официальный сайт «Ростова» сообщил, с какими соперниками команда сыграет на зимних сборах.

Джонатан Альба
Джонатан Альба globallookpress.com

Соперники ростовчан:

17 января.  «Ростов» — «Чэнду Жунчэн»
24 января.  «Ростов» — «Локомотив»
1 февраля.  «Ростов» — «Родина»
4 февраля.  «Ростов» — «Ноа Армения»
7 февраля.  «Ростов» — «Циндао»
11 февраля.  «Ростов» — «Чжэцзян»
18 февраля.  «Ростов» — ЦСКА.

Также на 21 февраля у команды намечена еще одна игра, но соперник станет известен позже.

После первой части сезона команда Джонатана Альбы с 21 очком идет 11-й в таблице РПЛ.