Официальный сайт «Ростова» сообщил, с какими соперниками команда сыграет на зимних сборах.
Соперники ростовчан:
17 января. «Ростов» — «Чэнду Жунчэн»
24 января. «Ростов» — «Локомотив»
1 февраля. «Ростов» — «Родина»
4 февраля. «Ростов» — «Ноа Армения»
7 февраля. «Ростов» — «Циндао»
11 февраля. «Ростов» — «Чжэцзян»
18 февраля. «Ростов» — ЦСКА.
Также на 21 февраля у команды намечена еще одна игра, но соперник станет известен позже.
После первой части сезона команда Джонатана Альбы с 21 очком идет 11-й в таблице РПЛ.