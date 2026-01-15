Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о переходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Баринов — игрок сборной и капитан "Локомотива".  По всем качествам он соответствует игроку высокого уровня, который играет в команде из первой пятёрки.  То, что армейцы подписали его — огромный плюс для них.  Игрок опытный, умеет и передачу отдать, и забить.  Всё при нём.

Я считаю, для армейцев это очень хорошее приобретение.  Чем руководствовался "Локомотив"?  Не знаю.  Скорее всего, нашли замену, но какую?  Пока непонятно.  Может, ЦСКА предоставил более предпочтительные финансовые условия.  Армейцы — молодцы!  Хороший трансфер», — сказал Колыванов Чемпионату.

Напомним, что Баринов подписал контракт с ЦСКА до лета 2029-го года.  Полузащитник будет выступать за армейскую команду под 6-м номером.