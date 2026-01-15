После этой игре «Интер» имеет в своем активе 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» с 17 баллами остался 17-м.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Франческо Эспозито на 78-й минуте.

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Интер» на своем поле переиграл «Лечче» со счетом 1:0.

