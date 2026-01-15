В матче 16-го тура итальянской Серии А «Интер» на своем поле переиграл «Лечче» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Франческо Эспозито на 78-й минуте.
Результат матча
ИнтерМилан1:0ЛеччеЛечче
1:0 Франческо Пио Эспозито 78'
Интер: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Карлос Аугусто, Анди Диуф (Луис Энрике 57'), Николо Барелла (Давиде Фраттези 56'), Пётр Зелиньски, Генрих Мхитарян (Лаутаро Мартинес 72'), Анж-Йоан Бонни (Франческо Пио Эспозито 56'), Маркус Тюрам (Petar Sucic 87')
Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Тьягу Габриел, Джамиль Зиберт, Данило Филипе Мело Вейга, Омри Гандельман (Мохамед Каба 69'), Юссеф Мале (Алеш Сала 86'), Лассана Кулибали, Никола Штулич, Риккардо Соттиль (Тете Моренте 68'), Сантьяго Пьеротти
Жёлтые карточки: Маркус Тюрам 17' — Данило Филипе Мело Вейга 63'
После этой игре «Интер» имеет в своем активе 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» с 17 баллами остался 17-м.