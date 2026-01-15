Первый полуфинал Кубка лиги между «Челси» и «Арсеналом» не стал ни разгромом, ни шахматной партией — это был матч с ошибками, моментами откровенной уязвимости и ощущением, что финалист пока не определен. Да, «Арсенал» победил 3:2 на выезде, но победа получилась не стерильной и точно не окончательной.

На старте «Арсенал» выглядел так, будто закроет судьбу полуфинала ещё до перерыва. Высокий прессинг, агрессия без мяча, постоянное присутствие в финальной трети — всё это сразу прижало «Челси» к штрафной. И первый тревожный звонок прозвучал очень рано.

На седьмой минуте Деклан Райс исполнил угловой, который выглядел почти буднично — до момента, пока Бен Уайт не оказался один у дальней штанги. В этой точке сошлись сразу несколько проблем хозяев: потерянная опека, запоздалая реакция и неуверенность Роберта Санчеса, который вышел на мяч, но будто передумал в последний момент. Уайт спокойно пробил головой, а «Стэмфорд Бридж» погрузился в тишину. Этот гол стал уже 24-м мячом «Арсенала» со стандарта в сезоне и подчеркнул то, о чём в Лондоне говорят давно. При всех тактических перестановках и сменах тренеров «Челси» по-прежнему уязвим именно в деталях.

После быстрого гола «Арсенал» сознательно снизил риск. Команда Микель Артета не стала разрывать игру, а аккуратно перевела её в позиционный режим. Мяч ходил быстро, но вертикаль в атаках появлялась только тогда, когда ситуация была максимально удобной.

«Челси» же долго искал себя. Команда Лиама Росеньора перестраивалась в 3-4-3 при владении, но продвижение вперёд чаще упиралось либо в плотный центр «Арсенала», либо в вынужденные удары из-за штрафной. Самым заметным в этот период был Эстевао, его резкий удар с минимальным замахом заставил Кепу по-настоящему вступать в игру. Однако по-настоящему острых моментов до перерыва хозяева так и не создали. «Арсенал» выглядел спокойным, собранным и уверенным в том, как хочет провести остаток матча.

Санчес снова ошибается, Гарначо оставляет «Челси» в игре

Если первый гол стал следствием системной слабости и недоработки Роберта Санчеса, то второй — чисто индивидуальной ошибкой испанского кипера. В самом начале второго тайма Уайт снова оказался в роли катализатора атаки, прострелил с правого фланга, а Санчес неожиданно выпустил мяч из рук. Виктор Дьёкереш оказался в нужной точке и просто не имел права промахнуться с пары метров. 0:2, в этот момент полуфинал начал выглядеть односторонним. «Арсенал» почувствовал ещё больший комфорт, а у «Челси» появилась необходимость рисковать.

Росеньор отреагировал быстро. Выход Алехандро Гарначо стал решением, которое оживило игру. Уже через несколько минут аргентинец оказался на дальней штанге после навеса Педру Нету и хладнокровно пробил низом — 1:2. Этот гол резко изменил атмосферу на стадионе. Трибуны, до этого вяло реагировавшие на происходящее, проснулись. «Челси» впервые почувствовал, что может навязать хаос.

Но именно здесь сказалась зрелость гостей. Вместо суеты «Арсенал» снова включил контроль и дождался своего момента. В штрафной Дьёкереш не стал бить, а сыграл тонко, пяткой сбросив мяч под удар Мартину Субименди. Испанец сделал паузу, убрал защитника и забил третий мяч «Арсенала» в дерби.

И всё же «Челси» не сдался. Во второй раз в матче Гарначо оказался быстрее всех на подборе после углового и ещё раз вонзил мяч в ближний угол — 2:3. В оставшиеся минуты хозяева пытались сравнять, а «Арсенал» уже не выглядел абсолютно спокойным. Появилось больше выносов, меньше позиционного розыгрыша, больше желания просто довести матч до финального свистка.

Преимущество есть, уверенности в победе — нет

Формально «Арсенал» сделал всё, что должен был — выиграл в гостях, забил трижды, уезжает с преимуществом. Но это та победа, после которой Микель Артета вряд ли будет полностью доволен. Упущенное преимущество в два мяча, ошибки в концовке и ощущение, что матч можно было закрыть раньше.

Для «Челси» же это поражение парадоксально выглядит шагом вперёд. Команда показала характер, нашла героя в лице Гарначо и доказала, что даже в нынешнем состоянии способна цепляться за большие матчи. Ответная встреча на «Эмирейтс» обещает быть не формальностью, а настоящим триллером с местом в финале на кону — и это лучшее, чего можно ожидать от лондонского дерби.