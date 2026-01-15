Завершились два матча 1/8 финала Кубка Испании.

Фрагмент матча «Алавес» — «Райо Вальекано» globallookpress.com

В одной из встреч «Алавес» обыграл «Райо Вальекано» со счетом 2:0.

В составе хозяев голы записали на свой счет Антонио Мартинес на 49-й минуте и Карлос Висенте на 89-й минуте.

Результат матча Алавес Витория 2:0 Райо Вальекано Мадрид 1:0 Тони Мартинес 49' 2:0 Карлос Висенте 89' Алавес: Рауль Фернандес, Факундо Теналья, Хон Пачеко, Юссеф Энрикес ( Хонни Отто 90' ), Карлос Бенавидес, Денис Суарес, Андер Гевара, Абде Реббах ( Карлос Аленья 64' ), Тони Мартинес ( Хон Гуриди 64' ), Calebe ( Карлос Висенте 64' ), Aitor Manas ( Антонио Бланко 85' ) Райо Вальекано: Дани Карденас, Альфонсо Эспино, Нобель Менди, Флорьян Лежён, Иван Балью ( Альваро Гарсия 40' ), Ранди Нтекья ( Хорхе де Фрутос 62' ), Фран Перес ( Александр Алемао 83' ), Херард Гумбау, Оскар Валентин, Серхио Камельо ( Пеп Чаварриа 40' ), Оскар Трехо ( Иси Паласон 61' ) Жёлтые карточки: Calebe 3', Карлос Бенавидес 36', Андер Гевара 65' — Фран Перес 35' Красная карточка: Иси Паласон 69' (Райо Вальекано)

В параллельном матче «Бетис» одолел «Эльче» со счетом 2:1.

Единственный гол у гостей забил Лео Петро на 58-й минуте.

У «Бетиса» дублем отметился Чими Авила, отличившись на 68-й и 80-й минутах.

По итогам противостояний «Алавес» и «Бетис» пробились в 1/4 финала Кубка Испании, а «Райо Вальекано» и «Эльче» завершили свое выступление на турнире.