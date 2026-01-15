Завершились два матча 1/8 финала Кубка Испании.
В одной из встреч «Алавес» обыграл «Райо Вальекано» со счетом 2:0.
В составе хозяев голы записали на свой счет Антонио Мартинес на 49-й минуте и Карлос Висенте на 89-й минуте.
Результат матча
АлавесВитория2:0Райо ВальеканоМадрид
1:0 Тони Мартинес 49' 2:0 Карлос Висенте 89'
Алавес: Рауль Фернандес, Факундо Теналья, Хон Пачеко, Юссеф Энрикес (Хонни Отто 90'), Карлос Бенавидес, Денис Суарес, Андер Гевара, Абде Реббах (Карлос Аленья 64'), Тони Мартинес (Хон Гуриди 64'), Calebe (Карлос Висенте 64'), Aitor Manas (Антонио Бланко 85')
Райо Вальекано: Дани Карденас, Альфонсо Эспино, Нобель Менди, Флорьян Лежён, Иван Балью (Альваро Гарсия 40'), Ранди Нтекья (Хорхе де Фрутос 62'), Фран Перес (Александр Алемао 83'), Херард Гумбау, Оскар Валентин, Серхио Камельо (Пеп Чаварриа 40'), Оскар Трехо (Иси Паласон 61')
Жёлтые карточки: Calebe 3', Карлос Бенавидес 36', Андер Гевара 65' — Фран Перес 35'
Красная карточка: Иси Паласон 69' (Райо Вальекано)
В параллельном матче «Бетис» одолел «Эльче» со счетом 2:1.
Единственный гол у гостей забил Лео Петро на 58-й минуте.
У «Бетиса» дублем отметился Чими Авила, отличившись на 68-й и 80-й минутах.
По итогам противостояний «Алавес» и «Бетис» пробились в 1/4 финала Кубка Испании, а «Райо Вальекано» и «Эльче» завершили свое выступление на турнире.