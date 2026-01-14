«Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в 1-м матче полуфинала Кубка английской лиги.
В составе «горожан» голы записали на свой счет Антуан Семеньо на 53-й минуте и Райан Шерки на 90+8-й минуте.
Результат матча
НьюкаслНьюкасл-на-Тайне0:2Манчестер СитиМанчестер
0:1 Энтойн Семеньо 53' 0:2 Райан Шерки 90+8'
Ньюкасл: Ник Поуп, Малик Тшау, Свен Ботман, Льюис Майли, Льюис Холл, Джейкоб Рэмси (Сандро Тонали 69'), Бруно Гимарайнс (Киран Триппьер 87'), Джейкоб Мёрфи (Харви Льюис Барнс 45'), Жоэлинтон, Йоан Висса (Энтони Эланга 69'), Энтони Гордон (Ник Вольтемаде 69')
Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Натан Аке (Райан Айт Нури 88'), Абдукодир Хусанов, Бернарду Силва, Эрлинг Холанд, Жереми Доку (Райан Шерки 77'), Филип Фоден (Тейьяни Рейндерс 62'), Энтойн Семеньо, Nico O'Reilly (Родриго Эрнандес 62'), Max Alleyne, Матеус Нунес (Рико Льюис 62')
Жёлтые карточки: Жоэлинтон 31', Бруно Гимарайнс 76', Киран Триппьер 90', Сандро Тонали 90+2' — Nico O'Reilly 31', Матеус Нунес 37', Бернарду Силва 73', Рико Льюис 83'
Ответный поединок между этими командами состоится 4-го февраля в Манчестере.