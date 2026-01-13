Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о вероятном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрий Баринов в ЦСКА.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Локомотиву будет очень тяжело. Помимо чисто футбольных причин, Баринов — лидер команды в раздевалке и на поле.

Когда что‑то не получается, он заводит и бодрит партнеров. Поэтому "Локомотиву" и Михаилу Галактионову в этом плане не позавидуешь. Потеря такого футболиста скажется на команде в худшую сторону», — сказал Мор «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что ЦСКА договорился с «Локомотивом» о трансфере Баринова. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «железнодорожников» 17 матчей, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.