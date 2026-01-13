В 17-м туре чемпионата Германии состоится поединок дортмундской «Боруссии» и бременского «Вердера». Игра запланирована на 13 января 22:30 мск.

«Боруссия» не проигрывает в турнире уже 8 матчей. «Шмели» набрали 33 очка и при любом раскладе останутся на второй позиции. В активе команды 9 побед и только одно поражение в этом сезоне, при этом хозяева 6 раз сыграли вничью.

«Вердер» с трудом набирает очки. В последних пяти турах «музыканты» разжились только двумя баллами. Гостевая серия бременцев оставляет желать лучшего — 1 победа и 4 поражения в 8 играх.

В последних двух играх между командами фиксировалась ничья. Сделает ли «Боруссия» поблажку и в этот раз?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.10.

Фаворитом букмекеров является «Боруссия» с коэффициентом 1.39, на победу «Вердера» они дают 8.00, ничья оценивается котировкой 5.25.

Ставка искусственного интеллекта: победа «Боруссии» с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Вердер» смотрите на LiveCup.Run.

Прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Вердер» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.