«Ювентус» в Турине примет «Кремонезе» в матче 20-го тура Серии А, который состоится 12 января в 22:45 по мск.

«Ювентус» рассчитывает подняться на 3-е место. Клуб отстает от «Ромы» и «Наполи» на 3 пункта. Это значит, что сегодня «Старая Сеньора» будет играть на победу. С этим у нее полный порядок. За последние 5 туров команда одержала 4 виктории.

«Кремонезе» попытается дать бой туринцам, однако в последних турах гости чаще всего терпели неудачу. У них 2 ничьи и 3 поражения в 5 играх турнира. Кроме того, кремонцы проиграли «Юве» в очных дуэлях 4 раза в 5 случаях.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Букмекеры считают «Ювентус» фаворитом за 1.25, на победу «Кремонезе» они предлагают 12.3, на ничью можно поставить за 6.35.

Искусственный интеллект пророчит «Кремонезе» разгром со счетом 1:6.

Трансляция матча

