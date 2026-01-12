«Дженоа» одержал победу над «Кальяри» (3:0) в матче 20-го тура итальянской Серии А.
В составе хозяев голы записали на свой счет Лоренцо Коломбо на 7-й минуте, Мортен Френнруп на 75-й минуте и Лео Эстигор на 78-й минуте.
Результат матча
ДженоаГенуя3:0КальяриКальяри
1:0 Лоренцо Коломбо 7' 2:0 Мортен Френнруп 75' 3:0 Лео Эстигор 78'
Дженоа: Никола Леали, Алессандро Маркандалли, Лео Эстигор, Хоан Васкес, Брук Нортон-Каффи (Патрицио Мазини 46'), Аарон Мартин, Руслан Малиновский (Мортен Торсби 74'), Мортен Френнруп, Микаэль Эллертссон (Стефано Сабелли 81'), Витор Оливейра (Жуниор Мессьяс 81'), Лоренцо Коломбо (Джефф Эхатор 74')
Кальяри: Элия Каприле, Адам Оберт, Хуан Родригес (Рияд Идрисси 46'), Себастьяно Луперто, Лука Маццители (Дженнаро Боррелли 69'), Маттео Прати, Мишель Адопо, Марко Палестра, Себастьяно Эспозито (Габриэле Цаппа 69'), Семих Кылычсой, Зиту Лувумбу
Жёлтые карточки: Мортен Френнруп 30', Патрицио Мазини 52' — Хуан Родригес 15', Адам Оберт 42', Лука Маццители 55', Мишель Адопо 58', Себастьяно Луперто 71'
После этого матча «Дженоа» занимает 15-е место в таблице Серии А с 19-ю очками в активе. «Кальяри» — на 16-й позиции с тем же количеством баллов.