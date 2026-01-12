«Дженоа» одержал победу над «Кальяри» (3:0) в матче 20-го тура итальянской Серии А.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе хозяев голы записали на свой счет Лоренцо Коломбо на 7-й минуте, Мортен Френнруп на 75-й минуте и Лео Эстигор на 78-й минуте.

Результат матча Дженоа Генуя 3:0 Кальяри Кальяри 1:0 Лоренцо Коломбо 7' 2:0 Мортен Френнруп 75' 3:0 Лео Эстигор 78' Дженоа: Никола Леали, Алессандро Маркандалли, Лео Эстигор, Хоан Васкес, Брук Нортон-Каффи ( Патрицио Мазини 46' ), Аарон Мартин, Руслан Малиновский ( Мортен Торсби 74' ), Мортен Френнруп, Микаэль Эллертссон ( Стефано Сабелли 81' ), Витор Оливейра ( Жуниор Мессьяс 81' ), Лоренцо Коломбо ( Джефф Эхатор 74' ) Кальяри: Элия Каприле, Адам Оберт, Хуан Родригес ( Рияд Идрисси 46' ), Себастьяно Луперто, Лука Маццители ( Дженнаро Боррелли 69' ), Маттео Прати, Мишель Адопо, Марко Палестра, Себастьяно Эспозито ( Габриэле Цаппа 69' ), Семих Кылычсой, Зиту Лувумбу Жёлтые карточки: Мортен Френнруп 30', Патрицио Мазини 52' — Хуан Родригес 15', Адам Оберт 42', Лука Маццители 55', Мишель Адопо 58', Себастьяно Луперто 71'

Статистика матча 7 Удары в створ 3 2 Удары мимо 6 44 Владение мячом 56 2 Угловые удары 3 1 Офсайды 1 17 Фолы 20

После этого матча «Дженоа» занимает 15-е место в таблице Серии А с 19-ю очками в активе. «Кальяри» — на 16-й позиции с тем же количеством баллов.