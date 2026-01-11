Матч первого раунда Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном» состоится 11 января на «Олд Траффорд». Начало в 19:30 мск.

МЮ сыграл вничью в трех последних поединках. У команды только одна победа в пяти играх, так что сейчас «манкунианцы» с неба звезд не собирают. При этом у клуба новый главный тренер. После увольнения Рубена Аморима его должность временно передали Дарену Флетчеру.

У «Брайтона» все стабильно. Команда сейчас не так часто побеждает, при этом может доставить проблем. Ранее «чайки» сыграли вничью с «Ман Сити», а перед этим, хоть и проиграли, но дали понервничать «Арсеналу».

Последняя встреча команд была в октябре. Тогда «манкунианцы» одержали победу со счетом 4:2.

Прогнозы и ставки

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.88.

Букмекеры считают фаворитом «Ман Юнайтед»: котировки на поединок составляют 1.79 и 4.00, на проход в следующий раунд — 1.45 и 2.75.

Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Брайтона» со счетом 2:1.

Трансляция матча

