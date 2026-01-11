В 20-м туре Серии А «Лечче» примет «Парму». Матч состоится 11 января в 14:30 мск.
У «Лечче» 17 очков. Команда занимает 16-е место в таблице. Накануне поединка хозяева не выигрывают уже 3 тура. Они проиграли «Роме» и «Комо», а также сыграли вничью с «Ювентусом».
«Парма» имеет на одно очко больше и находится на 15-й позиции. «Крестоносцы» также не имели особого успеха в последних матчах турнира — ничья с «Сассуоло», поражение от «Интера». При этом клуб не проигрывает уже 3 поединка, выступая на выезде.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.85.
- Букмекеры предлагают на победу команд 2.80 и 3.00 соответственно, за 2.95 можно поставить на ничью.
- Прогноз ИИ: матч закончится вничью со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лечче» — «Парма» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.