«Челси», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» заинтересованы в приобретении 21-летнего защитника «Комо» Хакобо Рамона, об этом сообщает Caught Offside.

Хакобо Рамон globallookpress.com

По информации источника, несмотря на то что рыночная стоимость футболиста оценивается примерно в 18 млн евро, его реальная цена для клубов из чемпионата Англии может быть значительно выше.

Отмечается, что также Рамона может вернуть мадридский «Реал», который обладает правом обратного выкупа защитника за 8 млн евро. Также «сливочные» получат 50% прибыли в случае будущей продажи игрока.

В текущем сезоне Хакобо принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами.