В 20-м туре Серии А состоится встреча «Фиорентины» и «Милана». Она пройдет на «Артемио Франки» 11 января, начало — в 17:00 мск.
Последние результаты «Фиорентины» позволили ей ближе подобраться к спасительной 17-й позиции. Команда одержала две победы в последних 5 турах. Они стали первыми для нее в этом сезоне. Теперь «фиалки» имеют 13 очков и в случае успеха могут покинуть зону вылета.
«Милан» с 39 баллами преследует «Интер» в борьбе за первое место. При удачном стечении обстоятельств «россонери» могут сравняться с соседом по очкам. В прошлом туре гости оступились и сыграли вничью с «Дженоа». Сделал ли «Милан» работу над ошибками?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.
- Котировки букмекеров: 3.60 и 2.19 на победу команд, 3.40 на ничью.
- Ставка искусственного интеллекта — победа «Милана» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Фиорентина» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.
