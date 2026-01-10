Полузащитик мадридского «Атлетико» Конор Галлахер хочет вернуться в английскую Премьер-лигу в зимнее трансферное окно, чтобы иметь постоянную игровую практику и попасть в состав сборной на ЧМ-2026.

Конор Галлахер globallookpress.com

По данным издания talkSPORT, интерес к 25-летнему хавбеку сейчас проявляют «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед», которые готовы взять игрока в аренду с правом обязательного выкупа.

В текущем сезоне Галлахер сыграл 27 матчей за «Атлетико», забил 3 мяча и отметился одной голевой передачей. Сейчас его оценивают в € 35 млн, а контракт полузащитника с мадридцами действует до 2029 года.