Таким образом, «Фенербахче» выиграл Суперкубок Турции в 10-й раз в своей истории.

На 28-й минуте счет в игре открыл Маттео Гендузи , а на 48-й минуте окончательный результат на табло установил Джейден Ооствервольде .

В матче за Суперкубок Турции «Фенербахче» оказался сильнее «Галатасарая» со счетом 2:0.

