В матче за Суперкубок Турции «Фенербахче» оказался сильнее «Галатасарая» со счетом 2:0.
На 28-й минуте счет в игре открыл Маттео Гендузи, а на 48-й минуте окончательный результат на табло установил Джейден Ооствервольде.
Результат матча
ГалатасарайСтамбул0:2ФенербахчеСтамбул
0:1 Маттео Гюэндузи 28' 0:2 Джейден Остерволде 48'
Галатасарай: Гюнай Гювендж, Давинсон Санчес (Габриэл Сара 46'), Абдюлькерим Бардакджи, Эрен Эврен Эльмалы (Казымджан Караташ 87'), Роланд Шаллаи (Кан Айхан 87'), Марио Лемина, Лукас Торрейра (Илкай Гюндоган 72'), Лерой Зане (Ахмед Кутуджу 79'), Юнус Акгюн, Мауро Икарди, Baris Alper Yilmaz
Фенербахче: Эдерсон, Джейден Остерволде (Чаглар Сёюнджю 82'), Милан Шкриньяр, Мерт Мюльдюр (Йигит Эфе Демир 90'), Керем Актюркоглу (Огуз Айдын 90'), Марко Асенсио, Исмаиль Юксек, Маттео Гюэндузи, Левент Мерджан, Джон Дуран (Нене Доргелес 69'), Энтони Мусаба
Жёлтые карточки: Давинсон Санчес 18', Роланд Шаллаи 33', Лерой Зане 41', Мауро Икарди 83' — Мерт Мюльдюр 23', Джейден Остерволде 49', Маттео Гюэндузи 79'
Таким образом, «Фенербахче» выиграл Суперкубок Турции в 10-й раз в своей истории.