9 января в Рабате состоится матч 1/4 финала Кубка африканских наций, в котором сойдутся сборные Камеруна и Марокко. Старт встречи в 22:00 мск.
Сборная Камеруна выиграла на этом турнире в трех из четырех поединков. Команда обыграла Габон и Мозамбик на групповой стадии, со счетом 2:1 она выиграла у ЮАР на стадии плей-офф. Одна ничья у номинальных хозяев с Кот-д'Ивуаром.
Сборная Марокко имеет такую же статистику. Одну ничью команда расписала с малийцами, победить удалось Коморы, Замбию и Танзанию.
Между собой соперники провели немало матчей. В основном часто побеждал Камерун. Последние две игры остались за марокканцами. Удастся ли Марокко продолжить эту серию?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предложили такие коэффициенты: 7.80 на победу Камеруна, 1.49 на победу Марокко, 4.55 и 1.20 они дают на проход команд в полуфинал турнира.
- Искусственный интеллект предсказал победу сборной Марокко со счетом 1:0.
Трансляция матча
