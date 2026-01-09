9 января в Рабате состоится матч 1/4 финала Кубка африканских наций, в котором сойдутся сборные Камеруна и Марокко. Старт встречи в 22:00 мск.

Сборная Камеруна выиграла на этом турнире в трех из четырех поединков. Команда обыграла Габон и Мозамбик на групповой стадии, со счетом 2:1 она выиграла у ЮАР на стадии плей-офф. Одна ничья у номинальных хозяев с Кот-д'Ивуаром.

Сборная Марокко имеет такую же статистику. Одну ничью команда расписала с малийцами, победить удалось Коморы, Замбию и Танзанию.

Между собой соперники провели немало матчей. В основном часто побеждал Камерун. Последние две игры остались за марокканцами. Удастся ли Марокко продолжить эту серию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

Букмекеры предложили такие коэффициенты: 7.80 на победу Камеруна, 1.49 на победу Марокко, 4.55 и 1.20 они дают на проход команд в полуфинал турнира.

Искусственный интеллект предсказал победу сборной Марокко со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Камерун — Марокко смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.